Lunghi Archi: Vito Campo chiude al terzo posto il campionato italiano

A San Marino, la sedicesima edizione del tricolore arco storico

Non poteva essere cornice migliore per la sedicesima edizione del campionato italiano di Arco Storico, della Lega Arcieri Medioevali.

Un palcoscenico unico come quello dell'Antica Repubblica di San Marino per trecentocinquanta tiratori che si sono sfidati per la conquista del titolo tricolore.

Diciotto le postazioni dislocate nel centro storico, per un percorso di gara particolarmente difficile ma anche molto affascinante.

Dieci le categorie in gara e come sempre, a mettersi in mostra sono stati anche gli atleti della Cerna dei lunghi archi di San Marino.

Da sottolineare il terzo posto assoluto di Vito Campo, nella categoria Foggia Storica, gara vinta da Antonio Grasso degli Arcieri di Pesaro.

Curiosità, alla manifestazione ha partecipato anche una squadra ungherese che ha sfidato la Cerna dei Lunghi Archi, in una appassionante e divertente gara in Cava dei Balestrieri, vinta per 4 a 3 dagli ungheresi. E la Cava dei Balestrieri sarà teatro, sabato prossimo, del torneo spettacolo che vedrà in gara i campioni italiani di ogni categoria.

I dieci migliori arcieri del panorama nazionale, si contenderanno il collare di San Marino, ambitissimo riconoscimento coniato per l'occasione dalla Cerna dei Lunghi Archi