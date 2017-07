Pattinaggio: oro per Toccaceli nel trofeo Acsi Riccione

Si è svolta domenica 23 luglio alla pista Giardini a Riccione il primo "trofeo ACSI Città di Riccione". La competizione ha visto in gara circa un centinaio di pattinatori provenienti da Marche, Veneto, Emilia Romagna e San Marino. Per la società del titano l'unica atleta a disputare la competizione è stata Daisy Toccaceli, categoria 'ragazzi competitive': l'atleta, accompagnata dall'allenatrice Rita Censoni, ha messo al collo la medaglia d'oro. Daisy è tornata allo sport del pattinaggio dopo un periodo di fermo di un paio d'anni circa e ora sta svolgendo allenamenti intensivi per recuperare il tempo perso ed essere pronta in vista della 41° rassegna nazionale AICS "Giorgio Perinetti" che si svolgerà a Misano dal 28 agosto al 10 settembre