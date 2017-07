Ungheria: al via il Festival Olimpico della Gioventù Europea

Con una cerimonia d'apertura particolarmente "colorata" e firmata dalla star internazionale Steve Aoki, si è aperto, ieri sera, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, ospitato dalla città ungherese di Gyor, situata a poco più di 100 chilometri dalla capitale, Budapest. Al via, assieme ad altri 27 paesi europei, anche la squadra sammarinese guidata dal Capo Missione Bruno Gennari. A comporre la delegazione, quattro atleti: Linda Canti, Giacomo Casadei e Raffaele Tamagnini, impegnati nella gare di nuoto e Leonardo Deli che si cimenterà nella disciplina del judo. La quindicenne Linda Canti ha portato la bandiera biancazzurra, durante la Cerimonia d'Apertura. I tecnici che accompagnano gli atleti biancoazzurri, sono Andrea Bartolini e Giuseppe De Bernardinis. Oggi sono previste le batterie dei 100 metri dorso, dove gareggerà Giacomo Casadei. Domani sarà invece il turno di Raffaele Tamagnini nei 50 metri stile libero. Mercoledì giornata fitta di impegni con Leonardo Deli che scenderà sul tatami nella categoria 66 kg e alla stessa ora in piscina sarà il turno di Linda Canti nei 100 metri dorso mentre Giacomo Casadei tornerà in vasca per i 200 metri dorso. Giovedì Raffaele Tamagnini affronterà la regina delle gare, i 100 metri stile libero mentre venerdì Linda Canti chiuderà il programma degli atleti sammarinesi con i 200 metri dorso femminili.