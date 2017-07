Andorra-San Marino 62-61

Europei Under 16 Division C

Sconfitta in volata la Nazionale Under 16 agli Europei Division C. La squadra sammarinese è stata sconfitta dai padroni di casa di Andorra per 62-61 dopo un finale thrilling. Una grande occasione persa per i titani che avevano cominciato l'ultimo periodo avanti di 10. Miglior marcatore Tommaso Felici autore di 15 punti.