Sempre d'oro le donne del Fioretto

Ai Mondiali di Scherma a Lipsia arriva l'ottavo podio consecutivo

Non c'è team più Dream della donne del Fioretto che ai Mondiali di Lipsia infilano la perla più incredibile di una stagione da guinnes chiusa senza sconfitte. Cinque successi su cinque in Coppa del Mondo, Oro agli Europei, la prima posizione nel ranking e ora anche il Mondiale. Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Martina Batini portano l'oro numero 6 delle ultime 8 edizione, un trionfo che diventa quasi cannibalismo se rapportato al podio, sempre azzurro nelle ultime 8 rassegne iridate. Una finale talmente a senso unico da sembrar semplice con un 45-23 rifilato agli Stati Uniti affondati dalle travolgenti Volpi ed Errigo alle quali copre le spalle una eccellente Camilla Mancini, esordiente ma veterana nell'arginare l'unico verso momento di difficoltà. Alla finale le azzurre sono arrivate battendo il Giappone per 45-25 e soprattutto la Germania quando il quartetto italiano si è trovato sotto dopo 6 assalti. Non scende dal podio nemmeno la spedizione maschile, di bronzo dopo il 45-40. Avversari unisex, gli americani. Una sfida complicata raddrizzata da Luca Curatoli al quinto assalti, difesa da Samele-Berrè, rifinita ancora da Curatoli. E' un terzo posto stretto per un gruppo che vale di più, ma che non è riuscito in semifinale a spazzar via i campioni in carica ungheresi. Oggi spada maschile e sciabola femminile. Con Paolo Pizzo, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli. Tra le ragazze Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio.