Sportinfiera comincia a passo di danza

È l'esibizione della Federazione Ginnastica a dare il via all'edizione 2017 della rassegna dello sport sammarinese.

Comincia a passo di danza l'edizione 2017 di Sport in Fiera, aperta al San Marino Stadium dall'esibizione della Federazione Sammarinese Ginnastica. Le ragazze della ritmica e il plotone “misto” dell'artistica – guidato dal bronzo europeo di ginnastica acrobatica Kevin Zanotti – hanno dato spettacolo sulla pista d'atletica, tra gli applausi degli alunni delle medie e delle autorità presenti.



Dalla danza al via alle danze della rassegna dello sport sammarinese, con gli stand subito animati dai tanti ragazzi presenti. C'è chi palleggia, chi pedala e addirittura chi va in barca: insomma, come al solito ce n'è per tutti. La kermesse proseguirà fino al tardo pomeriggio di domani e, rispetto al passato, avrà un orientamento più agonistico, grazie a Gioco Sport: i ragazzi U14 potranno cimentarsi con le prove organizzate da 15 federazioni, chi farà più punti vincerà un corso trimestrale gratuito nello sport nel quale si è esibito meglio.



Nel servizio le parole di Kevin Zanotti, bronzo europeo e campione italiano di ginnastica acrobatica



RM