Federico Olei trionfa nella 24° edizione della prestigiosa Coppa 29 Martiri

Grande impresa di Federico Olei che ha vinto la 24esima edizione della Coppa 29 Martiri di Figline di Prato. Il ciclista sammarinese ha battuto in volata un gruppo di una quindicina di corridori. Una vittoria in una gara Elite di grande prestigio che annoverà tra i suoi vincitori anche campioni del calibro di Quintana e Ulissi, passando da Bettini a Bugno. E' la prima volta che un ciclista sammarinese trionfa in una prova nazionale, riservata agli Under 23.



p.f.