Sportinfiera, si fa sul serio con Gioco Sport

E girando per il centro sportivo di Serravalle si incappa anche in sport - per chi non conosce la manifestazione - decisamente inaspettati, come la vela.

Nel weekend di Sportinfiera c'è spazio per tutte le discipline, anche per quelle che mai penseresti di poter praticare al Multieventi. Così, dentro la piscina, ecco che la Federazione Vela riesce ad offrire ai curiosi un assaggio di navigazione, con tanto di giubbotto di salvataggio per rendere la cosa più realistica. E visto che di vento in poppa – al chiuso – non se ne parla proprio, ci si arrangia con metodi alternativi. Una piscina da condividere con la Federazione Nuoto, ed ecco che scatta la rivalità.



Ed è proprio per stimolare agonismo e competizione, veri motori dell'attività sportiva, che il CONS ha introdotto la grande novità di questa edizione, Gioco Sport, dedicato – con tanto di classifiche finali e premi - agli U14: ragazzi e ragazze – separati e ulteriormente divisi in quattro categorie d'età – si possono cimentare in 21 giochi organizzati dalle 15 federazioni aderenti. Giochi a loro volta riconducibili a 5 aree: destrezza, forza, precisione, resistenza e rapidità.



RM



Nel servizio Martina Tosi (Federazione Sammarinese Vela), Luca Corsetti (Direttore Tecnico Federazione Sammarinese Nuoto), Andrea Grossi (maestro Federazione Sammarinese Tennis) e Alessandro Stacchini (Federazione Sammarinese Ciclismo)