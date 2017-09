Riviera Golf: Natfood Challenge, primo lordo al sammarinese Federico Pelliccioni

Intenso appuntamento al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano dove venerdì 22 settembre si è giocata la finale nazionale della Natfood Challenge, che è stata seguita dalla premiazione e dal un ricco buffet: nella cornice di una splendida giornata di sole sul green si sono sfidati oltre cento partecipanti, decisi a giocare i loro tiri migliori.

In prima categoria, primo netto con 43 punti al pesarese Alfonso Albanesi del Montegiove Golf Club, seguito con 42 punti dal giocatore del Golf Club Rubiera Pietro Cantanelli, mentre al terzo posto si qualifica con lo score di 41 Roberto Mari del Cus Parma Golf Club.

Primo lordo al sammarinese Federico Pelliccioni di San Marino Golf.

In seconda categoria, posto più alto sul podio con 42 punti per il cattolichino Raffaele Guidi, golfista del Riviera Golf, mentre sul secondo gradino si posiziona con lo score di 40 la giocatrice del Cus Parma Silvia Consigli; terza posizione infine per Valeria Malavasi (37 punti) del Golf Club Jesolo.

Premi speciali: primo lady ad Elisabetta Nizzi del Cosmopolitan Golf Club e primo seniores al riminese Marco Monti del Riviera Golf.

Prossimi appuntamenti al Riviera Golf previsti con due gare 18 buche stableford: sabato 30 si disputerà la finale nazionale Europool e domenica 1 sarà la volta della Ufficiostile Golf Challenge by Aerogolf.