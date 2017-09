28 settembre 1928: fondata la Federazione Italiana Rugby

La Federazione Italiana Rugby (FIR) è l’organo che governa il rugby a 15 e tutte le discipline derivate, come il rugby a 7, in Italia. È stata fondata il 28 settembre 1928. Ma il rugby è apparso nel Belpaese sin dall’inizio del XX secolo. Il maggior impatto è avvenuto nel 1927, anche grazie alla pubblicità della stampa. Molti in quel periodo hanno iniziato a praticare questo sport e poco dopo Bellandi (rugbista, calciatore, arbitro e giornalista sportivo) ha dato vita al Comitato Nazionale di Propaganda del Giuoco della Palla Ovale alle dirette dipendenze del CONI.



Nel luglio del 1928 16 club hanno avviato la fase successiva: hanno richiesto di essere riunite in un’associazione e il comitato olimpico ha accettato tale proposta il 28 settembre di quell'anno, data di costituzione della FIR – Federazione Italiana Rugby, con Giorgio Vaccaro alla presidenza. L’anno successivo è sorta la Nazionale, che ha debuttato il 20 maggio a Barcellona.



Nel 1930, sotto richiesta del CONI, la Federazione Italiana Rugby è stata soppressa, ma non per questo la pratica del rugby stata abbandonata. Nel 1932 il CONI ha dovuto ripristinare la federazione e l’ha fatto rinominandola Federazione Italiana Rugbi, nome sostituito nel dopo guerra con quello iniziale. Nel 1984 la FIR ha chiesto l’affiliazione al massimo organismo rugbustico mondiale, l’International Rugby Board, che ha permesso l’ingresso nel 1987.