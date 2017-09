Ciclismo, Federico Olei: "Sogno il professionismo"

L'intervista al giovane sammarinese dopo la vittoria nella “Coppa 29 Martiri di Figline di Prato”

Il sammarinese Federico Olei ha trionfato nella “Coppa 29 Martiri di Figline di Prato”. Si tratta della prima vittoria assoluta nella storia di un sammarinese nella categoria dilettantistica.

Un successo meritatissimo, conquistato in una gara di prestigio e con rivali di spessore, ma assolutamente inatteso per il ventunenne di Falciano: in questa stagione infatti l’atleta del team Rsm Academy aveva conquistato un dodicesimo posto come miglior risultato, mentre adesso il suo nome è su un albo d’oro di una classica in compagnia di Ulissi, Sorensen, Lelli, Podenzana e altri ex professionisti. il suo sogno è diventare professionista