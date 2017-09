Basket Serie C Gold: domani sera i Titans al debutto contro il club di Castel Guelfo Bologna

Si gioca sul Parquet del Multieventi alle 21.15. Tutte le partite del Titans in esclusiva sul Canale Sportivo di San Marino RTV . L'intera telecronaca di Loriano Zannoni in onda domenica 1 ottobre su San Marino RTV Sport ore 23.45

Finiti i test da domani si fa sul serio. Proprio ai Titans il privilegio dell'anticipo della prima giornata di campionato di Basket serie C Gold, a Serravalle contro Guelfo, ore 21.15 al Multieventi. Gruppo giovane e profondamente rinnovato con 6 nuovi innesti, Grassi, Ricci, Sinatra cognome impegnativo questo, Aglio, Padovano e Calegari. Per coach Foschi il primo obiettivo è quello di amalgamare nel più breve tempo possibile un quintetto che possa dare risultati. I test pre-campionato hanno dato ottime indicazioni. L'obiettivo da raggiungere è sempre quello di una salvezza tranquilla che significherebbe giocare l'appendice pool promozione . In un campionato in cui 8 faranno i play off e 6 i play out, I Titans San Marino non partono con i favori del pronostico ma potrebbero diventare una sorpresa, la classica mina vagante, soprattutto se dovessero inanellare una serie di risultati positivi fin dall'avvio. Domani sera si incontrano due quintetti più o meno con le stesse caratteristiche, anche i bolognesi di coach Giampiero Serio hanno 6 nuovi innesti esattamente come i Titans: Bernardi, Grillini, Rebeggiani, Colli, Trombetti, e Santini.

Tutte le partite in casa dei Titans andranno in onda la domenica ore 23.45 su San Marino Rtv Sport Canale 93 del Digitale Terrestre



L.G