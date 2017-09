VL Pesaro: obiettivo salvezza

Siamo abituati a soffrire - dichiara il presidente Ario Costa - e faremo di tutto per rimanere in serie A.



Domenica al via la stagione del basket con Pesaro che ospita Brescia. All'Adriatic Arena, palla a due alle 18.15. Differita della partita, martedì alle 20 su San Marino RTV