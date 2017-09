C'è anche un Myers nei nuovi Crabs

Giovani e affamati, con la voglia di divertire il pubblico. Sono questi i tratti distintivi dei nuovi Crabs presentati all'ora dell'apertivo e in procinto di affrontare una stagione dura e affascinante. Sarà ancora coach Maghelli a guidare i granchi nell'anno del settantesimo anniversario dalla loro fondazione. Orgoglioso l'ex Presidente Luciano Capicchioni di aver confermato diversi giocatori che l'anno scorso hanno contribuito a sfiorare i play off e che quest'anno avranno un anno di espierenza in più. Confermato l'abbinamento con NTS per la sponsorizzazione e poi l'idea di una grande polisportiva che comprenda anche calcio e baseball e cioè le diverse realtà dello sport riminese. Idee per l'anno che verrà e anche suggestioni nel nome del giovane Joel che di cognome fa Myers e che come il padre Carlton da Rimini parte con idee chiare e la stessa voglia di futuro.