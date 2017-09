Volley, San Marino e Rubicone in finale nel Memorial Benvenuti

Bellaria Igea Marina e Argelato battute con un doppio 2-1, oggi alle 18:30 la finalissima. Il torneo, giunto alla terza edizione, è un quadrangolare per squadre femminili della Serie C emiliano-romagnola.

Comincia con due semifinali-fotocopia l'edizione numero 3 del Memorial Paolo Benvenuti, torneo che vede affrontarsi quattro compagini femminili militanti nella Serie C emiliano-romagnola di pallavolo. A giocarsi il titolo saranno le padrone di casa della B&P San Marino e il Rubicone InVolley, ieri entrambe vincenti per 2-1 rispettivamente su Bellaria Igea Marina e Argelato.



Partiamo dalle biancazzurre, che alla possibilità di onorare una figura storica del volley sammarinese – prima giocatore, poi CT e infine vice presidente federale – uniscono quella di rodare gli ingranaggi in vista dell'imminente prima di campionato. Missione compiuta, perché le ragazze di Nanni si sbarazzano di Bellaria impiegandoci il minimo sindacale, prendendosi i primi due set 25-12 e 25-17. Il regolamento obbliga le squadre al terzo set, per quanto ininfluente esso sia, così i due coach rimescolano un po' le carte e le romagnole portano a casa il 25-22 della bandiera. E lo stesso succede nell'altra semifinale: Rubicone archivia la pratica vincendo le prime due partite 25-18 e 25-20, Argelato chiude in bellezza imponendosi 25-17.



E ora sotto con le finali, in programma oggi pomeriggio sempre alla palestra Casadei e da giocarsi al meglio dei cinque set. Bellaria e Argelato si contenderanno il terzo gradino del podio alle 16:30, mentre alle 18:30 San Marino e Rubicone si sfideranno per l'oro.



RM