Memorial Benvenuti, Nanni: "Ci tenevamo a fare bene. La squadra è giovane ma ho buone sensazioni, obiettivo 3° posto"

Il coach della B&P San Marino esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria del torneo e fissa l'obiettivo per la Serie C che sta per iniziare.

LA B&P San Marino conquista la terza edizione del Memorial Benvenuti e il coach Luca Nanni esprime tutta la sua soddisfazione: "È un torneo che organizziamo per ricordare una persona che qui a San Marino è stata importante e che era pure il padre di una delle ragazze, dal punto di vista emotivo per noi era importante vincere. La squadra mi è piaciuta molto, ho buone sensazioni in vista dell'inizio del campionato. Siamo un gruppo giovane ma con un obiettivo ambizioso: confermare il terzo posto dell'anno scorso, magari riducendo i distacchi con le altre".