Ciclismo, sorpresa Sanchez nel GP Beghelli

Lo spagnolo scatta a 5 km dall'arrivo e si impone in scioltezza su Colbrelli e Viviani.

A Monteveglio aspettano tutti Sonny Colbrelli o al massimo Elia Viviani, invece Luis Leon Sanchez se li beve in quest'ordine e porta a casa il Gran Premio Beghelli 2017. Lo spagnolo dell'Astana mette la sua firma sull'albo d'oro della gara grazie a uno strappo a 5 km dal traguardo, salutando il successo con un bacio al cielo che sa tanto di dedica a Michele Scarponi, ed effettivamente, spiegherà poi, così è.



L'ex Milano-Vignola si compone di due circuiti e 196 km totali, con partenza e arrivo nel già citato paesino del bolognese. I primi 60 sono abbastanza piatti, dopodiché c'è la salita dello Zappolino – 1 km e mezzo con 7% di pendenza media – e si chiude con un finale molto tecnico. Al pronti via ecco la fuga di Bernardini, Brutt, Lander e Viel, che dopo un'ora hanno un vantaggio di 7' sugli altri e resistono in solitaria fino al km 143. Sullo Zappolino attaccano in tanti ma non si stacca nessuno, così è l'ultima discesa a isolare il plotone di 12 corridori chiamato a giocarsi la vittoria in pianura.



Ed è lì che arriva l'acuto di Sanchez, che si vede aprire la strada dall'azione del suo compagno di squadra Chernetskiy, piazza l'attacco letale e va a trionfare senza affanni. E mentre lo spagnolo taglia il traguardo, alle sue spalle va in scena la serratissima lotta per il secondo posto: dal gruppone emerge Colbrelli, che precede Viviani e Albasini.



RM