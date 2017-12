Nuoto: Filippo Magnini annuncia il ritiro

Questo l'annuncio del campione dopo la gara dei 200 metri dei Campionati Italiani di Riccione chiusa al terzo posto

Prima o poi doveva succedere. E succede a 35 anni, nemmeno prestissimo per la verità e succede goggiolante, caldo dell'ultima gara ufficiale.



Dice basta Filippo Magnini dopo 200 metri di un Campionato Italiano piuttosto anonimo e forse vissuto già da ex. Ha deciso e lo annuncia, commosso. Perchè il nuoto è stata la sua vita e del nuoto è stato per anni uno degli atleti di punta.



Dal primo oro dei Mondiali di Montreal, era il 2005, ai giorni nostri è cambiato il mondo e quindi anche il suo sport. Che è passato attraverso i costumoni per poi tornare all'antico, ha modificato i fisici alla rincorsa di quell'unica cosa che gli è sffugita. Una medaglia olimpica. Per il resto molto ha vinto, molto si è fatto vedere e molto di lui si è parlato per il fidanzamento con la divina Federica Pellegrini della quale dicono i maligni abbia sofferto la grandezza sportiva.



Non sa cosa farà ora, anche se dice vagamente di avere un paio di progetti, forse non più testa e fisico da campione, ma maturità per gestire il dopo. E' ancora in attesa di un giudizio della Nado per un caso legato al suo nutrizionista. Si dice sereno e non è corretto legare l'addio a questi problemi. Senza, forse, l'avrebbe fatto anche prima. Resta il vuoto sportivo tipico di quando si spegne una stella. E il ricordo di un atleta che è stato forse più di quel che ha vinto.



r.c.



Il servizio sulla carriera del campione pesarese