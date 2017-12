Volley: San Marino - Faenza 2-0

Doppia vittoria per le squadre sammarinesi impegnate nei campionati di serie C.

San Marino batte Faenza 2-0. In estrema sintesi è quello che dice il fine settimana del volley di serie C. La Banca di San Marino s'impone 3-1 contro la Fenix Faenza. Al PalaCasadei avvio difficile per le Titane che vengono sorprese dalle romagnole che trovano l'allungo decisivo sul 15/12. Dopo il primo time-out restano sempre tre i punti da recuperare. Nanni scegli di chiamare un altro time-out che non produce effetti, Faenza chiude 25/21. Nel secondo parziale la Banca di San Marino conferma Magalotti e Piscaglia. Partenza forte delle sammarinesi che vanno sul 5/0. Titane che riducono gli errori e aumentano la velocità di gioco. Gli scambi continuano ad essere lunghi, il set dice San Marino che chiude 25/15. Il terzo parziale è in equilibrio fino al 19 pari, quando un errore in attacco di Faenza e un vincente di Magalotti valgono il break della Banca di San Marino, che poi trova lo sprint per andare a chiudere 25/21. Il quarto set parte bene per le Titane, subito avanti 4/0. Le biancoazzurre approfittano del momento di difficoltà di Faenza per portarsi sul 12/6. Qui le sammarinesi subiscono il ritorno della Fenix che rientra in partita fino al -3. Dopo il time-out la Banca di San Marino continua a giocare e alla fine è Parenti con un ace a mettere a segno il punto del 25/17 che vale la vittoria. Ottima distribuzione dei punti con cinque giocatrici in doppia cifra, su tutte Parenti e Magalotti con 13 a testa. In classifica la Banca di San Marino guida con Lugo a 21 punti, prossimo impegno in anticipo giovedì contro la Pgs Bellaria in trasferta.

La Titan Services s'impone 3-1 in trasferta sul campo della Spem Faenza. Ottimo avvio della squadra di Mascetti che vince 25/14 il primo set. I padroni di casa pareggiano conquistando il secondo parziale. Nel terzo la Titan Services va sotto poi reagisce e si aggiudica 25/21 il set. Il quarto si gioca punto a punto fino al break decisivo dei Titani che lo chiudono 25/20. Farinelli segna ben 32 punti. Togni 14 e Peroni 13. In testa al campionato la Polisportiva Modena Est con 23 punti, la Titan Services è seconda con 19. Sabato prossimo derby contro la Pagnoni Rimini al PalaCasadei.



Elia Gorini