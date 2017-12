Thomas De Wolf è un giocatore della T&A

Il secondo arrivo di dicembre in casa T&A è Thomas De Wolf, che in comune con Juan Martin ha la recente esperienza in Germania con i Mannheim Tornados. Primo fuoricampista nel 2017 in Bundesliga con 11 e terzo per punti battuti a casa con 35 (in 28 partite giocate), De Wolf ha fatto registrare una media battuta di 383 e si presenta come un giocatore a tutto tondo. Esterno di ruolo, all’occorrenza può essere utilizzato anche da lanciatore (11.1 inning con Mannheim con 1 punto subito e 14 strike out) e negli scorsi mesi tedeschi è stato spostato nove volte anche in prima base. Belga nativo di Wilrijk, compirà 28 anni il prossimo 22 dicembre. Negli Stati Uniti è stato impegnato con l’organizzazione dei New York Mets, mentre attualmente gioca con i Woodville Senators nella South Australia Baseball League. De Wolf sarà a disposizione della T&A nel 2018 per la nuova stagione italiana agli ordini del manager Mario Chiarini.



Comunicato stampa