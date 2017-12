Anche San Marino agli Europei vasca corta di Copenhagen

Ci sarà anche San Marino agli Europei in vasca corta in Danimarca dal 13 al 17 dicembre. A difendere i colori sammarinesi saranno tre atlete: Beatrice Felici, Sara Lettoli e Arianna Valloni. La prima a scendere in acqua sarà Arianna Valloni negli 800 metri stile. Beatrice Felici e Sara Lettoli debutteranno giovedì 14 rispettivamente nei 50 farfalla e 100 stile.



