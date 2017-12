Coppa del Mondo: Rinviato il Super G femminile a causa della nebbia

A Saint Moritz si è svolta solo la prima manche con lo slalom speciale vinto dalla statunitense Shiffrin. Super G rinviato

A causa della nebbia annullato il Super G femminile di Saint Moritz. La fitta nebbia, che come vedete dalle immagini era stata protagonista anche dello Slalom Speciale, ha cancellato il super-g femminile valido per la prima combinata alpina della stagione di coppa del mondo. Già alle ore 11.00 il race director della Fis, il norvegese Atle Skkardal, e la giuria avevano deciso per lo slittamento di un'ora, dalle ore 13 alle ore 14 S. Sempre questa mattina, si era anche deciso per l'inversione delle due prove della combinata anticipando lo slalom e posticipando quella di combinata. La manche di slalom era stata vinta dalla statunitense Mikaela Shiffrin, precedendo le due elvetiche Holdener e Gisin, con Federica Brignone, migliore delle azzurre, che aveva concluso con il settimo tempo.