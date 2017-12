La Federbocce festeggia 50 anni

Era il 21 aprile 1967 quando si costituiva la Federazione Sammarinese Bocce.



Sono passati 50 anni che oggi tutto il movimento hanno voluto festeggiare con una cerimonia e un'amichevole tra San Marino e Italia.



E' stato il Presidente Federale Maurizio Mularoni ad introdurre la ricorrenza attraverso il ricordo di 50 anni di successi per la Federazione che presiede dal 2001 e che ogni stagione regala medaglie e soddisfazioni internazionale. Straordinario il 2017 con due ori e un argento ai Giochi dei Piccoli Stati, giusto per non andare troppo indietro, e comunque un lungo elenco dal primo Presidente Pier Giovanni Righi ad oggi.



Parole di stima e orgoglio dal Segretario allo Sport Podeschi. A festeggiare il compleanno della Federbocce anche il Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Nel suo intervento tutta l'attenzione e il sostegno del Comitato Olimpico a questo sport storico e centrale nel panorama sammarinese. Italia invitata speciale ai 50 anni per rinnovare un accordo datato 1997 e aggiornato con reciproca soddisfazione.



Poi in un clima di grande amicizia via alle partite. Per i sammarinesi guidati dal CT Giorgio Giommi in campo il capitano Giuseppe Frisoni, Matteo Albani, e gli eroi di San Marino 2017 Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni.



r.c.