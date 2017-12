Pallacanestro Titano: che vittoria a San Lazzaro

Primo successo esterno in campionato per i Titans che s'impongono sul parquet del San Lazzaro con il punteggio di 79 a 65.

In un colpo solo, la squadra di Franco Foschi centra tre obiettivi, il primo successo lontano dalla Repubblica, l’aggancio in classifica a una diretta rivale come la squadra bolognese e un avvio promettente del trittico di gare che condurrà alla fine del girone d’andata. Una prova da incorniciare, con tutto il quintetto in doppia cifra. Il miglior marcatore è stato Jacopo Aglio con 26 punti, Grassi 20, Sinatra 11, Silvestrini e Gamberini a quota 10.