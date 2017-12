La Titan Services vince il derby contro la Pagnoni Marignano

Si conferma al secondo posto in classifica

E' stato un derby vero quello giocato al PalaCasadei di Serravalle. Partita dura e molto combattuta con la Titan Services che supera 3-1 la Pagnoni Marignano. Partono meglio gli ospiti che si aggiudicano il primo set 25/21, con i Titani costretti sempre a inseguire. Mascetti prova a cambiare anche qualche cosa, ma la reazione non arriva e gli ospiti vanno sull'1-0.

Nel secondo parziale avvio convincente della Titan Services che si porta sul 7/3. I sammarinesi sembrano poter controllare il set, invece viene fuori Marignano che riprende i Titani sul 13 pari. I padroni di casa tornano a giocare e piazzano un break di 4/0 che vale l'allungo decisivo, anche se sul 24/20 la Titan Services si fa recuperare e il set si decide ai vantaggi. All'ottavo set ball è San Marino a prendersi il punto che vale il pareggio nel conto dei set.

Terzo parziale che vede gli ospiti in vantaggio, quando la Titan Services cambia ritmo il punteggio viene ribaltato con San Marino sul 11/6. Da qui diventa tutto molto agevole per la squadra di Mascetti che chiude 25/17.

Quarto set in equilibrio fino alla fine. Come nel secondo parziale si decide tutto ai vantaggi per 29/27 in favore della Titan Services. Punto decisivo di Andrea Lazzarini, il migliore tra i biancoazzurri, con Farinelli che segna 27 punti. In classifica San Marino è secondo a quattro punti dalla capolista Modena Est. Prossimo impegno in trasferta contro il Rubicone.



e.g.