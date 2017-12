Ciclismo, Froome positivo all'ultima Vuelta

Al momento il campione del Team Sky ha evitato la sospensione

Chris Froome è stato trovato positivo all'ultima edizione delle Vuelta. Il campione che è stato capace nello stesso anno di vincere anche il Tour de France è risultato positivo a un broncodilatatore. L'Unione Ciclistica Internazionale, fa sapere in un comunicato che Froome non è sottoposto alla "sospensione provvisoria obbligatoria" in ragione della natura della sostanza incriminata. Ovvero, Froome non è stato sospeso perché la sostanza sarebbe stata assunta a fini terapeutici per curare una bronchite.