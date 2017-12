Dopo il Marignano, altro derby per la Titan Services in casa del Rubicone San Mauro Pascoli

Dopo il vittorioso e durissimo derby col San Giovanni in Marignano, la Titan Services di Stefano Mascetti è attesa da un altro confronto con una vicina di casa: il Rubicone San Mauro Pascoli. Sarà l’ultima partita prima della pausa natalizia. “Sarà anche questa una partita difficilissima. – esordisce Mascetti. – I sammmauresi sono un’ottima squadra che per ora ha disputato un torneo altalenante con belle vittorie e qualche sconfitta di troppo. Va detto che il campionato, rispetto ad altri anni, è molto equilibrato a parte la sola compagine del Modena Est che non perde mai; anche nell’ultima giornata abbiamo visto risultati a sorpresa. Per questo sono sicuro che a San Mauro sarà una battaglia da affrontare a viso aperto per non far giocare i nostri avversari al centro, anche se sulle bande sono molto forti con Sirri e Perini. Noi finora stiamo facendo bene (anche se possiamo giocare meglio) nonostante abbiamo cambiato tanto. Per quel che riguarda la formazione da schierare, non so se avremo il palleggiatore Crociani, diventato papà in settimana, mentre Tentoni sta ancora recuperando dall’infortunio alla spalla: vedremo se giocherà ancora da libero o tornerà nel consueto ruolo di schiacciatore”.



CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 26, Titan Services San Marino 22, Romagna Banca Bellaria 19, Cesena 17, Atlas Ravenna 15, Rubicone San Mauro Pascoli 15, Foris Conselice 14, Pagnoni Marignano 12, Modena Volley 12, Zinella Bologna 12, Spem Faenza 9, Anderlini Modena 8, Invicta Modena 4, Atletico Bologna 4.



PROSSIMO TURNO: (10^ giornata). Sabato 16 dicembre ore 18 a San Mauro Pascoli: Rubicone - Titan Services.