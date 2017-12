Nuoto: record sammarinese per Sara Lettoli nei 100 stile a Copenhagen

Seconda giornata ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta, a Copenhagen. Sara Lettoli ha stabilito il nuovo record sammarinese dei 100 metri stile libero femminile, con il tempo di 57 secondi e 60 centesimi. In vasca anche Beatrice Felici che non è riuscita a replicare il proprio miglior tempo, nuotando i 50 farfalla in 29 secondi e 27 centesimi. Domani la Felici sarà impegnata nei 200 metri farfalla.