Nuoto: un record nazionale e personali per le atlete del Titano

Agli Europei vasca corta di Copenhagen, mattinata positiva per le atlete sammarinesi. Sara Lettoli ha affrontato le batterie dei 200 m stile libero, firmando il nuovo record sammarinese assoluto. Bene anche Arianna Valloni che ha migliorato sensibilmente il suo personale. Le due titane hanno chiuso rispettivamente 36' e 40' su 42 atlete al via. In crescita Beatrice Felici, che nei 100 farfalla è andata vicina al personale, lasciandosi alle spalle un paio di atlete.



