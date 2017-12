Olimpiadi: consegnati i tricolori alle squadre azzurre

Il presidente Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ad Arianna Fontana, portabandiera azzurra e a Florian Planker, alfiere alle Paralimpiadi.

Si è aperta cosi, nella suggestiva sala del Palazzo del Quirinale, l'emozionante cerimonia di consegna delle bandiere italiane in vista delle prossime olimpiadi invernali.

Come da tradizione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha incontrato la squadra olimpica e paralimpica che saranno di scena dal 9 al 25 febbraio, a PyeongChang, in Corea del Sud.

Subito dopo la pattinatrice Arianna Fontana, è stata la volta dell'hockeista paralimpico Florian Planker.

Alla presenza di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico e del ministro per lo sport Luca Lotti, il presidente della Repubblica ha poi rivolto un pensiero agli atleti e paratleti azzurri a nome di tutti gli sportivi italiani

Ad aprire la cerimonia di consegna dei tricolori, era stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò