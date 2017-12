Special Olympics, Barbara Frisoni confermata presidente per acclamazione

Sarà il terzo mandato di fila.

Barbara Frisoni resta presidente di Special Olympics San Marino per il terzo mandato di fila. Nell'assemblea ordinaria di ieri sera è stata confermata per acclamazione - 4 gli astenuti - dai circa 60 tesserati presenti.



Eletto per acclamazione anche il Consiglio Direttivo: a comporlo sono Enrico Polidori, Luigi Agostini, Lucia Ceccaroni e Patrizia Gallo.