Alla T&A arriva Vicente Lupo

Nuovo arrivo in casa T&A: è Vicente Lupo, 24enne venezuelano con passaporto italiano, nativo di Caracas. Utility in grado di ricoprire diverse posizioni, è stato impiegato soprattutto in terza base nell’ultima stagione in B con i Rangers Redipuglia. Con la squadra friulana nel 2017 ha disputato 27 partite con una media battuta di 464, 6 fuoricampo e 36 punti battuti a casa. Dal 2018 sarà a disposizione del manager Mario Chiarini per la nuova stagione del massimo campionato italiano.