Tiro con l'Arco, auguri e solidarietà

La Federazione Tiro con l'Arco ha approfittato delle festività per una conviviale con tutti gli iscritti. E dall'Italia arriva anche l'auspicio che San Marino possa tornare ad organizzare nel prossimo futuro una grande manifestazione internazionale





Il Tiro con l'Arco saluta il 2017 facendosi gli auguri di Natale.



In una serata dedicata ai protagonisti dell'ennesimo anno da ricordare Federazione, Atleti, Famiglie e Amici insieme per un brindisi e per la solidarietà.



Quasi 1.000 euro raccolti tra i presenti e devoluti all'associazione San Marino For The Children.



Mandato in archivio l'anno dei giochi, l'Arco guarda avanti attraverso l'impegno dei suoi protagonisti. Amici e abbracci e legami indissolubili. Come quello con la vicina Italia che nel nome dell'Arco è ormai un'anima sola.



Roberto Chiesa