Atletica: Michele Agostini sul podio alla 46' Fabrona

Si chiude positivamente il 2017 per gli atleti del Gruppo Podistico Atletico San Marino, tra questi brilla Michele Agostini che ha chiuso sul terzo gradino del podio l'edizione 2017 de La Fabrone gara su strada corsa sulla distanza di 12 km a Bertinoro. Da segnalare anche le prove dei giovanissimi velocisti (14-15 anni) nella gara indoor a Modena: Lorenzo Michelotti si migliora nei 60m, correndo in 7’’87. Giorgia Cesarini sfiora il record sammarinese categoria cadette sulla stessa distanza, finendo in 8’’71 e agguanta il 6° posto su 28 atlete partecipanti.



