Tennis: classifica Atp, primo Nadal, poi Federer e Dimitrov, 27esimo Fognini

Pubblicata oggi dall'Atp la prima classifica 2018, che vede in testa Rafa Nadal per la 20ma settimana, con 1.040 punti di vantaggio su Roger Federer (10.645 punti contro 9.605). Sul gradino più basso del podio mondiale c'è il recente vincitore del Master, il bulgaro Grigor Dimitrov. Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro, stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43ma posizione e Thomas Fabbiano al 73mo posto.