Ci aspetta un 2018 a tutto sport

L'agenda è già bella piena e qualcosa promette di aggiungersi in corsa. Insomma anche il 2018 sarà un anno sportivamente interessante. Si comincia tra poco più di 20 giorni, esattamente il 27 gennaio quando il Teatro Nuovo di Dogana ospiterà Sport Awards, edizione se non proprio monopolizzata in gran parte dedicata ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017. La presenza di tutti i medagliati e i tanti riconoscimenti da distribuire hanno reso necessario lo spostamento di sede: da quelle istituzionali a quella più capiente del Nuovo. In campo internazionale invece occhi puntati sulla Corea del Sud e Pyeongchang dove dal 5 febbraio le Olimpiadi monopolizzeranno il mondo degli sport invernali. San Marino sarà presente con Alessandro Mariotti nelle specialità di Slalom e Gigante. Il 17 e 18 sempre di febbraio il GP d'Inverno organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana porterà a San Marino i migliori nuotatori italiani. Calcio europeo invece dal 22 marzo giorno nel quale la Nazionale Under 21 giocherà in Grecia una gara valida per le qualificazioni. Marzo con l'avvio della stagione dei motori e del Tiro a Volo con la tappa messicana di Guadalajara apre ufficialmente la Coppa del Mondo. Primavera inoltrata con la Mille Miglia in Repubblica il 17 maggio. Con l'approssimarsi dell'estate il tennis con Junior Open e Coppa Davis, poi tocca di nuovo al calcio con i club impegnati come sempre nei turni preliminari di Champions ed Europa League, la T&A di Baseball vola a Rotterdam per partecipare alla Coppa Campioni mentre Tarragona con un anno di ritardo organizza dal 22 giugno i Giochi del Mediterraneo, ora finalmente ufficiale dopo il rinvio e le voci sempre più fitte di cancellazione definitiva. Settembre scoppia di appuntamenti. Il 9 tutto il mondo dei motori a Misano per il Gran Premio di San Marino di Motogp, mentre la Nazionale debutta in Nations League, la nuova competizione voluta da Fifa e Uefa al via il 6 settembre. Il Comitato Olimpico conferma l'ormai classico Sport in Fiera, rassegna di tutte le Federazioni per dar modo a bambini e ragazzi di provare per un giorno la disciplina preferita e magari cominciare un percorso. Motori anche in ottobre, il Rally Legend torna alla sua collocazione originale e dall'11 prende il via l'edizione numero 16. Nella lontana Argentina le Olimpiadi dei Giovani. Lo Yog con una delegazione sammarinese certa di 3,4 atleti. Nuoto e Atletica, ma c'è ancora spazio per eventualmente premiare i risultati ottenuti nel Tennis Tavolo, Tennis e Arti Marziali.