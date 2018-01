La Serravalle Maver conquista il Memorial Casali

Mattinata di Pesca al Lago di Faetano

Mattinata invernale di Pesca Sportiva al Lago di Faetano per la ventisettesima edizione del Memorial Mario Casali, la competizione organizzata dalla Federazione in ricordo dello storico presidente cui è stata intitolata anche la sede.



In 44 a giocarsi il titolo conquistato dalla Serravalle Maver che ha vinto per il terzo anno consecutivo conquistando l'ambito trofeo. Un'edizione molto partecipata segnata anche dalle numerose catture.



Parallelamente al Memorial Casali si assegnava il GP San Marino conquistato dalla Maver davanti a Valmarecchia e Cannisti Dogana a completare il podio.



Il trofeo Assidea-Master BancaCis è andato a Massimiliano Zanchini, per lui 26 catture e vittoria del settore A.

Il B lo vince William Ballabene, Federico Soldati settore C, Cangini fa suo il D.



r.c.