Baseball: la T&A presenta la nuova stagione

Presentazione della nuova stagione per la T&A San Marino. La società sammarinese che milita nell'Italian Baseball League parte con largo anticipo – come dichiarato dal General Manager Mauro Mazzotti- per concludere il più tardi possibile. Obiettivo dichiarato fare meglio dello scorso anno e dunque provare a vincere il campionato. La preparazione comincerà questo pomeriggio alle 18. Grandi novità, il nuovo Manager, il giovanissimo Mario Chiarini , il quale ha appena lasciato il baseball giocato e comincia quindi la nuova carriera, e il ritorno di una dei più grandi lanciatori italiani come Alessandro Maestri. Durante la conferenza stampa consegnato ai giornalisti il nuovo Roster, quasi al completo dopo l'annuncio del lanciatore straniero: si tratta di Victor Garate, mancino venezuelano classe 1985.



Nel video le prime impressioni del nuovo Manager della T&A San Marino Mario Chiarini