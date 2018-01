Sci: grande rimonta di Mikaela Shiffrin nello slalom di Flachau

L'atleta americana rimonta Bernadette Schild e conquista la 41' vittoria in Coppa del Mondo. Terza la svedere Hansdotter.

Mikaela Shiffrin si conferma ancora una volta la grande protagonista della stagione di Coppa del Mondo. La sciatrice americana conquista la 41' vittoria in Coppa del Mondo con una bellissima rimonta nella seconda manche dello slalom di Flachau. In Austria Mikaela Shiffrin si è presentata al cancelletto della seconda manche con 37/100 da recuperare alla padrona di casa, l'austriaca Bernadette Schild. La leader di Coppa del Mondo ha dimostrato tutta la sua qualità nella seconda manche, proprio quando la temperatura si stava abbassando. Mikaela Shiffrin è l'unica a scendere in meno di 55 secondi, dando una prova di grande forza. Bernadette Schild si è dovuta arrendere e lasciare il gradino più alto del podio all'americana che così conquista la 33' vittoria in slalom. Schild seconda a 94/100, giusto per confermare ancora di più la gara di Mikaela Shiffrin che mette una seria ipoteca sulla Coppa del Mondo di specialità. 780 punti conquistati in 8 gare, solo la matematica lascia qualche speranza alle inseguitrici. Nella classifica generale consolida il primato e magari potrebbe fare anche un pensierino al record di Tina Maze centrato nel 2013 con 2414 punti. Tornando alla gara, sul podio anche la svedese Frida Hansdotter, terza a 1”43 dalla Shiffrin. La migliore delle italiane è Chiara Costazza sesta. Prossima gara, sabato la discesa e domenica il superG sempre in Austria.



Elia Gorini