La Federazione Sammarinese Pesi è pronta a ripartire: obiettivo crescita

Dal primo gennaio la pesistica si è staccata dal judo e prepara il primo anno da "solista" dal 1978.

Torna a ballare da sola la Federazione Sammarinese Pesi, come quando vide la luce nel 1970. E come è stato fino al '78, poi arrivarono l'accorpamento col Judo e, nell'81, con la Lotta. Ora il ritorno alle origini, come richiesto dalla pesisitica biancazzurra al CONS: l'ultimo legame rimasto, quello col judo, è venuto meno con l'ultimo consiglio nazionale del 2017, che ha ratificato una separazione divenuta effettiva dal 1 gennaio. Alla presidenza c'è Marina Muscioni, già tesoriere della precedente federazione, mentre l'ex consigliere federale Marino Ercolani Casadei è presidente onorario. Quest'ultimo sottolinea come la molla per il nuovo corso sia la presenza di un movimento sempre più in espansione, che permettere di procedere da soli. E per la crescita delle nuove leve è pronta una collaborazione con la Federazione Italiana. Crescita degli atleti, ma anche dei tecnici.



Nel servizio le interviste a Marino Ercolani Casadei e Marina Muscioni, presidente onorario e presidente Federazione Sammarinese Pesi.