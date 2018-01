Basket: Riccardo Silvestrini lascia i Titans

Colpo di scena in casa Pallacanestro Titano Riccardo Silvestrini non è più un giocatore dei Titans. Il playmaker non parteciperà alla trasferta in casa del Guelfo di stasera ed è da considerarsi a tutti gli effetti definitivamente fuori dal roster. Il giocatore ha improvvisamente deciso di cambiare squadra e accasarsi alla Partenope Napoli di C Silver campana.



e.g.