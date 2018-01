Ce: accolti 37 progetti di sviluppo sportivo, e pensa alla 'fiamma d'oro'

Il primo Comitato Esecutivo del Cons ha accolto i 37 progetti di sviluppo sportivo. Il comitato sosterrà economicamente quattro squadre, quattro coppie e 29 atleti individuali (25 progetti sono dedicati ad attività maschile, 12 femminile); le Federazioni coinvolte sono in totale 13. Il governo dello sport biancazzurro ha messo al centro del suo incontro, ancora una volta, il passaggio di gestione allo stesso CONS del Multieventi Sport Domus. Claudio Stefanelli guiderà la delegazione sammarinese agli Youth Olympic Games 2018 a Buenos Aires. Approvata la partecipazione sammarinese al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea (EYOFW) di Sarajevo. Il Comitato Esecutivo ha deliberato la creazione del nuovo portale internet del CONS che sarà lanciato la prossima primavera. Parere positivo del Comitato Esecutivo alla costruzione da parte della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio di una nuova struttura (in zona Serravalle) dedicata al futsal. Approvate anche nuove grafiche e un nuovo logo che contraddistingueranno l’attività del CONS a partire dal 2018. L’edizione 2018 di Sportinsieme Awards si terrà il 27 gennaio alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana. Ideata dal Comitato Esecutivo una nuova onorificenza che riconoscerà l’impegno nel mondo sportivo non agonistico: la fiamma d’oro.