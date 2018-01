Eurolega: il CSKA Mosca travolge Milano al Forum

Troppa CKSA Mosca per l'Olimpia Milano. La capolista di Eurolega conferma la sua grande forza anche sul parquet del Forum travolgendo l'Armani 107-81. La squadra di Pianigiani resiste un tempo poi la squadra russa cambia marcia e chiude agevolmente la partita. All'intervallo lungo il CSKA è avanti 50-36. L'Olimpia da segnali di risveglio dopo la pausa puntando anche su un atteggiamento difensivo aggressivo. E' un buon momento per la squadra italiana che accorcia anche fino al -6. La partita si accende, Clyburn e Rodriguez fermano i tentativi di rimonta di Milano. A 3.29 dalla fine il CSKA Mosca tocca anche il massimo vantaggio, +30 con un perentorio 99 a 69. Alla sirena il risultato finale riassume la differenza tra le due squadre 107-81 per gli ospiti.

Il Fenerbahce vince in casa del Valencia 80-67, dando continuità alla vittoria contro il Baskonia. Partenza forte degli ospiti subito sul 15-0, poi gli spagnoli risalgono e rispondono tornando in partita: si passa dal 21-33 al 47-39, con il massimo vantaggio dei padroni di casa di 8 punti. Nell'ultimo quarto, altro break ospite di 10-0 che spezza la partita. Vince la squadra di Obradovic 80-67, 15 punti per Guduric.

Il Panathinaikos s'impone 84-75 sul Barcellona. Ottima prova di Pascul, il playmaker trascina i greci alla vittoria con la collaborazione di Vougiukas e Pappas. Il Barcellona resta in partita con i punti di Heurtel, ben di 18. Il Pana è terzo, per il Barcellona si allontana l'ottavo posto.

Il Maccabi Tel Aviv batte 90-88 il Bamberg di Andrea Trinchieri. Musli e Hickman alimentano la partita della squadra tedesca. L'ex giocatore di Milano fallisce il canestro del pareggio. Il Maccabi trova con Jackson la tripla che vale il sorpasso da parte dei padroni di casa. Hackett segna 12 punti, Trinchieri si arrabbi anche per alcune decisioni arbitrali alla fine la vince il Maccabi 90-88.



Elia Gorini