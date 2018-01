Pallacanestro Titano espugna Castel Guelfo

Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano che espugna il parquet del Castel Guelfo, nell'anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di serie C Gold. Il quintetto di Franco Foschi si è imposto per 89-78, al termine di una partita giocata sempre sul filo del perfetto equilibrio. Incontro deciso nell'ultimo quarto dove la squadra sammarinese riesce anche a ribaltare il -10 dell’andata. Una capolavoro che ha portato ben 5 giocatori in doppia cifra, Aglio 22, Gamberini 16, Grassi 14, Sinatra 13 e Zannoni 11 punti.