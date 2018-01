Bianchini e "quel time out in cui Pozzecco..."

Il Vate ricorda un siparietto divertente con l'ex play della nazionale, suo giocatore a Varese: "provammo uno schema in allenamento, lui fece tutt'altro".

Tra i tanti campioni allenati dal vate Valerio Bianchini c'è anche l'ex play della Nazionale Gianmarco Pozzecco, con lui a Varese nel 99/2000. "Pozzecco era un grandissimo giocatore, ma era anche, in modo simpatico fuori di testa - ricorda l'ex coach - arrivai a Varese a campionato iniziato, lui all'epoca aveva i capelli verdi. Cercai di intortarlo e di portarlo dalla mia parte. Abbiamo impostato subito un gioco nuovo, lo sollecitai a seguirlo e lui era contento. Lo provammo un paio di volte, poi arrivò la partita di Eurolega e decidemmo di metterlo in pratica. Lui andò in campo e non fece nulla di quello che avevamo deciso, un macello. Chiamo il time out per rispiegarglielo e inizio a parlarne. Solo che lui non c'era, stava firmando un autografo a una - testuale - gnocca in prima fila!".