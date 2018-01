Il Vate Bianchini sul Titano per "Le mie bombe", 50 anni di basket in aneddoti

L'ex coach, uno dei migliori di sempre in Italia, ha presentato il libro scritto col giornalista Paolo Viberti, che racconta la pallacanestro italiana dal '65 a oggi.

Ci sono un giornalista e un allenatore di basket, entrambi con una trentennale esperienza ai massimi livelli e oggi impegnati a godersi il meritato buen retiro. Dal loro incontro, e dai dialoghi che ne sono scaturiti, ecco “Le mie bombe”, che ripercorre gli ultimi 50 anni della pallacanestro italiana, dal '65 a oggi. La penna – o meglio la tastiera – è di Paolo Viberti, per 35 anni impegnato a raccontare, per Tuttosport, le più svariate discipline. I ricordi invece sono del “Vate” Valerio Bianchini, uno dei migliori allenatori italiani di sempre e sulla cresta dell'onda dai '70 ai '90. Due giganti in pensione che ormai non devono più rendere conto a nessuno, e questo, spiega l'autore, è il vero punto di forza del libro.



Ma “Le mie bombe”, non è un libro d'attacco. È un'enciclopedia di aneddoti, una lunga intervista fatta da chi conosce l'argomento – e sa dove andare a parare – a chi l'argomento lo è. Dei favolosi '80, nei quali Bianchini vinse tre scudetti con Cantù, Virtus Roma e Pesaro – il primo a riuscirci con tre squadre diverse - due Coppe dei Campioni – a Cantù e Roma – e anche Coppa delle Coppe e Intercontinentale. Sono gli anni della grande rivalità con Dan Peterson, che guidava le grandi corazzate Virtus Bologna e Olimpia Milano contro le sue outsider. Bianchini sapeva di doverlo “uccidere a parole”. “Bologna è solo tortellini e Lucio Dalla” diceva il Vate per pizzicare gli avversari, rigorosamente al sabato – e dunque in edicola la domenica - per impedire a Peterson di replicare. Alcune di queste storie sono arcinote, altre invece sono chicche inedite. Come quella del no del Vate a Milano, dove avrebbe sostituito proprio Peterson, per la Nazionale.



RM



Nel servizio le parole dell'autore del libro, Paolo Viberti.