Sollevamento Pesi: i sammarinesi Marika Marzi e Matteo Urbinati centrano la vittoria nella qualificazioni ai campionati italiani

A Fonte dell' Ovo, in gara 85 atleti in rappresentanza di 16 società, tra cui anche la polisportiva San Marino. A difendere i colori del Titano, Marika Marzi che ha vinto nella categoria 53 kg e Matteo Urbinati che si è imposto nella categoria 94 kg., migliorando il primato personale nello strappo con 120 kg. Ottime anche le prestazioni delle esordienti Carlotta Bulzoni e Christel Santi mentre Belen Giacomone è stata costretta al ritiro a causa di infortunio. Nella classifica a squadre, primo posto per la società Sport Garage di Imola, davanti alla Labas di Parma mentre la Polisportiva San Marino ha conquistato un ottimo quinto posto assoluto, Prossimo appuntamento per i pesisti sammarinesi, il 14 aprile, sempre alla palestra di Fonte dell'Ovo, con la San Marino Cup 2018