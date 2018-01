Nassar, ecco la condanna: dai 40 ai 175 anni di reclusione

L'ex medico della nazionale di ginnastica USA, già condannato a 60 anni per possesso di materiale pedopornografico, ha molestato oltre 150 atlete.

Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, è stato condannato a una pena che andrà da un minimo di 40 a un massimo di 175 anni di reclusione, per aver abusato, per circa vent'anni, di oltre 150 atlete, all'epoca dei fatti tutte ragazzine o bambine. Le vittime sin qui accertate si sono presentate in tribunale per testimoniare davanti al giudice Rosemarie Aquilina, che le ha definite “sorelle sopravvissute”. “Ho appena firmato la sua sentenza di morte – ha aggiunto il giudice – è un onore e un privilegio per me pronunciare questo verdetto, credo nella riabilitazione ma nel suo caso non la ritengo possibile”.



Nassar, che sta già scontando una pena di 60 anni di reclusione per possesso di materiale pedopornografico, si era dichiarato colpevole per dieci reati di aggressione sessuale.