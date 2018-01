Ritornano le emozioni di Sportinsieme Awards

Domani sera alle 21 al Nuovo di Dogana: ingresso aperto a tutti e gratuito

Il Teatro Nuovo è in allestimento. Sportinsieme Awards ritorna per celebrare i protagonisti dello sport sammarinese e da l'appuntamento a tutti per domani sera alle 21, ingresso gratuito.



Premiazioni, video, presentazioni, tutto affidato alla conduzione dello storico dj Linus. L'ospite musicale è Simona Molinari, due volte sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo e in procinto di uscire con un nuovo album.



L'ospite sportivo invece sarà il Commissario Tecnico dell'Italia del Ciclismo Davide Cassani cui sarà affidato il compito di premiare con il Segretario allo Sport l'Atleta dell'anno 2017.



Grande spazio è previsto per ricordare l'evento clou dello sport sammarinese 2017, e cioè i Giochi dei Piccoli Stati ospitati proprio in Repubblica. I medagliati di un'edizione record saliranno sul palco così come la delegazione ormai in partenza per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. Premi speciali, sorprese. Emozioni. Sicure quando lo storico Presidente del CONS Domenico Bruschi consegnerà il Collare Olimpico ricevuto a suo tempo dal CIO e Jan Antonio Samaranch affinchè venga esposto al Museo Olimpico ospitato nella tribuna lato mare del San Marino Stadium.



r.c.