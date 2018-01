Arianna Perilli Atleta dell'anno

Al termine di Sportinsieme Awards la Campionessa Europea di Trap ha annunciato il ritiro

Per contenere atleti ed entusiasmo, Sportinsieme Awards trasloca al nuovo di Dogana e lo riempie. E' un'edizione con i Giochi di San Marino 2017 sullo sfondo e al centro. Lo dice il Segretario allo Sport nel porgere il saluto alla Reggenza presente in sala che ritorna all'evento clou per ringraziare il Cons, i volontari, gli atleti.



Un anno fa le preoccupazioni di Gian Primo Giardi che oggi diventano sollievo per una macchina che ha funzionato a meraviglia grazie al contributo di tutti. Nelle parole del Presidente del Cons anche un richiamo forte e duro al giocare pulito con riferimento alle recenti vicende che hanno coinvolto il calcio. Ecco allora un progetto per una sinergia con le scuole. Il Comitato Olimpico ha un nuovo logo e tanti premi da distribuire.



La brillante conduzione di Linus a far slalom tra le varie discipline e le medaglie d'oro al valore sportivo.



Vengono assegnate alla bandiera di Scuderia San Marino e Fams per i 50 anni di attività, a Roberto Toccaceli e Piergiovanni Marchi per il Ciclismo, Domenico Rattini ed Emanuel Muraccini per la Pesca, Nadia Marchi e Giuseppe Macina per il Tiro a Segno.



La voce straordinaria e la bella presenza di Simona Molinari per i gradevoli intermezzi musicali.



E mentre il Comitato Organizzatore dei Giochi ritira il neonato premio Fiamma d'Oro, c'è spazio per la commozione dello storico Presidente del Cons Ninni Bruschi che consegna il collare del CIO ricevuto da Juan Antonio Samaranch affinchè venga esposto al Museo Olimpico.

E poi il superospite sportivo Davide Cassani e Alessandro Mariotti in partenza per le Olimpiadi di Pyeongchang.



Il Gala si chiude come sempre con la proclamazione dell'Atleta dell'Anno, riconoscimento andato alla Campionessa Europea di Trap, Arianna Perilli. Un premio che qualche minuto dopo diventa alla carriera.



Roberto Chiesa